Cuneo, l'Agenda ONU 2030 torna in commissione: si presenta la rassegna in.onda.azione.sostenibile

Tornano al centro del dibattito amministrativo l'Agenda2030 e gli sforzi del Comune di Cuneo per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'ONU: nella serata di giovedì 8 aprile si terrà una riunione della III^ commissione consiliare incentrata sull'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico Sostenibile del Comune di Cuneo.

Si parlerà anche della rassegna in.onda.azione.sostenibile lanciata dall'assessorato alla Pianificazione Strategica del Comune e dal Parco Fluviale Gesso e Stura, che vede al centro il concetto di sostenibilità in ambito ambientale, economico e sociale; un viaggio tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile con talk, incontri e presentazioni di libri per riflettere sui goal individuati dall'ONU e sulla loro traduzione in elementi concreti sul territorio.