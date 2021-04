Dronero: nel pomeriggio i funerali di Sergio Chiapello, il "granatin"

A Dronero, era il "granatin". L'eredità del mestiere dal padre, il negozio di mangimi e sementi prima nei pressi del Foro Frumentario e successivamente in Piazza Martiri. Persona conosciuta ed apprezzata, era adesso in pensione.

Il dolore della moglie Anna, delle figlie Chiara con Cristian e Silvia con Davide, dei nipoti Stefano, Anna, Isabel e Nicole, della sorella Elvira, dei cognati, nipoti e dei parenti tutti.

"Disponibile e sempre sorridente, ma soprattutto una persona con un gran bel modo di fare. Se tu chiedevi consigli per la campagna o sui mangimi lui ti consigliava con cognizione su questo o su quel prodotto da dare alle piante o da mangiare alle bestie. Era molto attento per esempio a seconda dell'animale che avevi, a cosa era abituato a mangiare e non ti vendeva un qualcosa tanto così per vendere: era onesto". Il ricordo di un signore, cliente del negozio.