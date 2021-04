Ferrovia Alba Asti "sospesa" e non "dismessa": è la Regione che non chiede a Rfi di riaprirla

Riceviamo e pubblichiamo.



Nei giorni scorsi il presidente regionale Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, hanno affidato ai media una sorta di “domanda epocale” invitando i territori interessati dalle linee ferroviarie attualmente sospese ad assumere la decisione finale sull'opportunità di ricoprire i binari con pannelli artificiali e trasformare i percorsi in piste ciclabili.



Entrambi hanno ancora una volta ribadito che, a loro parere, tale sostituzione rappresenta “un'opera strategica per l'intero Piemonte" in chiave di attrattiva turistica e hanno corredato la loro visione con una serie di elementi esplicativi che non possiamo non considerare come parziali se non, addirittura, come imprecisi e dunque non corretti per consentire una serena valutazione.



Non sappiamo, inoltre, se la loro “domanda epocale” sia rivolta ai soli sindaci o, come ci parrebbe logico, a tutti i cittadini.

Nel primo caso occorrerebbe ricordare che diverse amministrazioni comunali si sono già espresse, con tanto di delibere formali, richiedendo la riapertura delle linee sospese (come, ad esempio, la città di Alba, di cui va ricordata la composizione politica della sua maggioranza, coincidente con la medesima di quella della Regione Piemonte e dunque, in questo caso, in aperta divergenza).



Nel secondo caso proviamo, in qualità di rappresentanti di una rilevante fascia di cittadini, a fornire qualche sintetica risposta e la richiesta di conoscere in quale modo la Regione intenderà raccogliere il parere del territorio: attraverso un referendum o una petizione popolare?



Per essere essenziali, vogliamo innanzitutto ricordare che la definizione di “linee dismesse” ripetutamente utilizzata dal presidente e dall’assessore non corrisponde alla realtà poiché ci troviamo dinanzi a “linee sospese”: la differenza è notevole e non un semplice cavillo tecnico, in quanto si tratta di linee sulle quali il committente (la Regione) ha deciso di non effettuare più il trasporto ferroviario, ma che potrebbero essere riattivate, a spese di Rfi, qualora il committente stesso lo richiedesse. E poiché il committente/Regione non lo richiede, è ovvio che Rfi non provveda a ripristinare il servizio.



Gli amministratori regionali tornano, insomma, a ripetere che i fondi per la sistemazione della galleria Ghersi e per i lavori di ripristino della ferrovia sono a carico della Regione Piemonte, ma l'informazione è fuorviante, poiché ad essa competono direttamente solo i costi del servizio, mentre quelli "di rete" sono, appunto, in carico ad Rfi.



Sorprende inoltre questa ossessiva ricerca di percorsi nuovi per le ciclovie, con una campagna costante di distruzione definitiva del patrimonio ferroviario, che lascia trasparire un’avversione ideologica per questo comparto, quando esistono già progetti molto dettagliati frutto del lavoro svolto da comuni, enti, associazioni e progettisti, finanziato con un bando sulla legge regionale 4/2000, chiuso a marzo 2016, dall’allora assessorato alla Cultura e allo Sport della Regione Piemonte, che mise a disposizione un milione di euro per la messa a punto di studi di fattibilità.



Nel 2017 l’allora presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi, ora assessore regionale, nel presentare il progetto delle ciclabili delle Terre Unesco, spiegò che tra le varie ipotesi di investimento si sarebbe scelto un progetto da 21 milioni 840 mila euro che avrebbe consentito di realizzare un percorso di 244,16 km sfruttando le strade comunali meno trafficate, quelle bianche e interpoderali e i sentieri (articolo "La Nuova Provincia" del 13 febbraio 2017), che si sarebbe inserito in un contesto più ampio di direttrici regionali, nazionali e internazionali.

Troviamo quanto meno curioso che oggi si scelga di sprecare tutto il lavoro e i costi di progettazione già utilizzati e rinnegare decisioni già assunte dagli stessi "attori" politici in differenti incarichi.



Non siamo visionari né nostalgici, anzi abbiamo ben chiaro il futuro che vorremmo e questo è il momento di programmarlo; non dobbiamo più perdere tempo, attingendo alle risorse del PNRR/Recovery Fund per una transizione ecologica che l'Unione Europea vuole finalizzata, in particolare, al potenziamento del trasporto pubblico e alla conseguente riduzione del traffico veicolare privato, unico e vero obiettivo che si dovrebbe percorrere.



A tal proposito ci teniamo a ricordiamo ed a sottolineare che sulla ferrovia Asti-Alba, prima delle sospensioni del 2010 e del 2012, viaggiavano più di 2.000 passeggeri al giorno.

Quante auto in più abbiamo avuto da quel momento sulle nostre strade?



Cogliamo la disponibilità della Fondazione FS a creare una rete di nuova attrazione turistica basata sull'integrazione fra treno e bici che ha già attuato, nell’ambito del progetto “Binari senza tempo”, con il percorso Asti-Castagnole Lanze-Nizza Monferrato, e che vorrebbe estendere fino ad Alba. Fondazione FS ha già manifestato interesse soprattutto dopo un sopralluogo, effettuato nel novembre scorso nella galleria Ghersi, al termine del quale il direttore, ingegner Cantamessa, dichiarò che avrebbe programmato il primo treno storico per la primavera 2021, rimandato a causa dalla pandemia.



Abbiamo tutte le condizioni per costruire un progetto fortemente ecologico e di autentico sviluppo turistico ed economico: chiediamo il parere dei cittadini e assumiamo rapidamente le nostre decisioni per il bene comune!



Invitiamo amministratori pubblici, attività imprenditoriali e chiunque abbia interesse a informarsi a mettersi in contatto con noi per approfondire e sviluppare insieme i temi.



Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile (Co.M.I.S. Piemonte),

Associazione Ferrovie Piemontesi,

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta,

Forum Salviamo il Paesaggio,

Fiab