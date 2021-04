Peveragno: il Comune di Cuneo ha trovato un acquirente per cascina Bernardina

13 mila metri quadrati: è questa l’ampiezza dell’area della cascina Bernardina a Santa Margherita di Peveragno, proprietà del Comune di Cuneo per la quale recentemente è stato trovato un acquirente dopo circa 40 anni di attesa.

Una ricerca lunga e, per molto tempo, infruttuosa quella di un compratore per il complesso di fabbricati ex-rurali e civici in gravi condizioni strutturali nella piccola frazione peveragnese, arrivata a compimento a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo: l’ultima ricerca di manifestazioni d’interesse il 26 febbraio scorso ha visto trionfare uno studio di professionisti con sede a Milano e Roma, che si è aggiudicato l’immobile a un prezzo di 179 mila euro (quasi il doppio rispetto agli 81 mila previsti al momento del lancio del bando). Ancora incerta la destinazione d’uso.