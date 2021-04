Ricoveri in lento calo a Verduno: scesi a 131 i pazienti Covid al "Ferrero"

Cala ancora, seppur di poco, il numero dei ricoveri Covid all’ospedale di Verduno.



Secondo l’aggiornamento diffuso pochi minuti fa dall’Asl Cn2 il totale di pazienti in cura per l’infezione nei reparti del "Ferrero" è attualmente di 133, contro i 139 segnalati giovedì al nostro giornale dal direttore dell’azienda sanitaria Massimo Veglio e i 151 di lunedì scorso.



Stabile, a 13 pazienti su 13 posti disponibili, il numero di questi sottoposti a terapia intensiva, mentre sono 127 i ricoveri cosiddetti ordinari, con due pazienti in terapia intensiva.