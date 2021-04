Ristori per le case di riposo: Granda in Azione chiede velocità nell'erogazione

A nostro avviso, infatti, le case di riposo hanno un ruolo fondamentale sul territorio e vanno assolutamente garantite e tutelate, sia per l'aspetto socio-assistenziale che rivestono, che in termini di risparmio sulla sanità pubblica.

I costi che le residenze per anziani hanno dovuto affrontare da un anno a questa parte hanno gravato in modo preponderante sui bilanci delle strutture, con l'aggravante che alcune di esse si trovavano già in passivo di bilancio prima dell'inizio della pandemia.

A gennaio il Consiglio Regionale ha approvato la legge che stanzia oltre 40 milioni di euro in qualità di ristori per queste strutture. La scelta della Giunta Regionale, approvata dal Consiglio, quali intoppi sta incontrando nel proprio percorso?

Mai come in questo caso, infatti, sono indispensabili tempi brevi per dare sostegno e futuro a queste realtà: all'impegno politico deve fare seguito l'efficienza della burocrazia affinché il settore abbia immediati segnali concreti perché ne va dell'assistenza agli utenti e delle condizioni di lavoro del personale impiegato all'interno delle strutture stesse. Si tratta di risorse necessarie per mantenere i requisiti minimi di sanificazione delle strutture consentendo anche agli operatori di svolgere la propria attività lavorativa in totale sicurezza.