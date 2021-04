Chiuso per cinque giorni il “Dafa Mercatone” di Borgo San Dalmazzo: vendeva prodotti vietati in zona rossa

Non hanno rispettato le limitazioni imposte in zona rossa e sono stati chiusi per cinque giorni. Al Dafa Mercatone di Borgo San Dalmazzo vendevano abiti per adulti, biogiotteria e prodotti per casalinghi, invece di limitarsi ai beni di prima necessità consentiti (abbigliamento sportivo e per bambini).

A scoprirli i carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) in un controllo di routine, avvenuto venerdì.

Ai titolari del punto vendita di via Cuneo è stata comminata anche una multa da 400 euro.