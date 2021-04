Incendi sterpaglie in Granda: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Pomeriggio di interventi, alcuni ancora in corso, per i Vigili del Fuoco. Dall’Albese al Monregalese sono diversi gli incendi di sterpaglie che si sono verificati nelle ultime ore, probabilmente anche a causa del vento che ha interessato buona parte della provincia.

Uno dei più importanti a Monticello d’Alba, in strada Faiale, dove per domare le fiamme divampate verso le 15.30, stanno intervenendo quattro squadre: due di Alba, una da Bra e una da Sommaria Bosco.

A Pocapaglia, in via Beppe Fenoglio, verso le 14.30, si era già verificato un incendio sterpaglie, sul posto la squadra di Alba.

A Lequio Tanaro, sempre nel pomeriggio di oggi, martedì 6 aprile, sono intervenute le squadre di Fossano e Dogliani, per un altro incendio sterpaglie che si è verificato nei pressi di un noccioleto, in via Piana Canà.

Incendio di camino invece a Bra, in via Visconti Venosta, che ha visto coinvolta la squadra di Sommaria Bosco.

Incendi sterpaglie in più punti si sono infine verificati in via della Rocca a Salmour, sul posto stanno intervenendo le squadre di Fossano e Mondovì.