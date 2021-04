Lutto a Savigliano per la scomparsa del veterinario Andrea Ghione

Lutto a Savigliano per la scomparsa di Andrea Ghione.

Veterinario, lavorava per l'Asl Cn1. Da tempo aveva sviluppato una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Si è spento oggi all'età di soli 66 anni.

Lascia tre figli, Mattia, Samuele e Jacopo.

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, uno dei paesi dove faceva servizio, lo ricorda per la sua professionalità e soprattutto come persona socievole e molto apprezzata in città. "Desidero fare le mie condoglianze alla famiglia e ai figli a cui sono legato da una sincera amicizia".

I funerali si svolgeranno giovedì 8 aprile alle ore 14.30 presso la chiesa di Sant'Andrea. Il rosario si terrà nella stessa mercoledì 7 aprile alle ore 19.