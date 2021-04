Carabinieri a Madonna dell'Olmo, in via Magnina dove, poco prima delle 14, i residenti hanno visto un uomo cadere dal quinto piano dell'edificio nei pressi del Class Hotel.

Hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma per l'uomo, risultato senza documenti e non ancora identificato, non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell'ordine stanno ascoltando gli inquilini per cercare di chiarire cosa sia accaduto e se si sia trattato di un incidente. Non risulta che l'uomo abitasse lì.