Una tragica caduta dal quinto piano: così è morto un uomo di 53 anni a Madonna dell'Olmo

Non sono state rese ancora note le generalità dell'uomo di 53 anni precipitato dal quinto piano del palazzo sito in via della Magnina 5, a Madonna dell'Olmo, dietro al Cristal Hotel.

E' stato un tragico incidente quello che gli è costato la vita, come ricostruito dai carabinieri della stazione di Cuneo, intervenuti attorno alle 14 di oggi 6 aprile dopo essere stati chiamati da altri residenti del palazzo, che hanno assistito impotenti alla scena.

L'uomo, che viveva lì, contrariamente a quanto scritto in precedenza, si era chiuso fuori casa. Sprovvisto delle chiavi, ha chiesto ad un vicino di poter passare dal suo balcone per saltare nel proprio, adiacente, ma purtroppo è precipitato dal quinto piano, morendo praticamente sul colpo.

A nulla sono valsi i tentivi di rianimarlo da parte dei sanitari intervenuti. I vicini sono stati ascoltati a lungo, anche per risalire all'identità del deceduto, che non aveva documenti con sè e probabilmente viveva lì da poco, in quanto alcuni avrebbero dichiarato di non averlo mai visto. L'uomo viveva da solo. Sono da poco stati avvisati della tragedia i familiari più stretti.