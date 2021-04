L'Educazione Finanziaria? Con Ghisolfi... La Manda Rai 3

L'educazione finanziaria? Con Beppe Ghisolfi la manda direttamente Rai 3. La conclusione del ponte festivo pasquale coincide con la ripresa, a pieno ritmo, delle attività informative e divulgative connesse ai progetti di alfabetizzazione economica portati avanti in prima persona dal Banchiere Europeo e saggista di successo per famiglie, Beppe Ghisolfi.

Il quale farà il proprio graditissimo ritorno questo mercoledì mattina, sulle frequenze della terza Rete della TV di Stato, a partire dalle ore 10, nel celeberrimo programma storicamente ideato trent'anni fa da Antonio Lubrano e attualmente condotto con eccellente risposta di pubblico da Federico Ruffo e Lidia Galeazzo.

I temi di forte attualità, anche e soprattutto a seguito del varo del decreto "sostegni" approvato dal governo Draghi, rimangono i medesimi e interessano i rapporti fra cittadini consumatori e risparmiatori e istituzioni bancarie.

In particolare in considerazione del ruolo che queste ultime si apprestano ad assumere ai fini dell'erogazione statale e dell'arrivo a destinazione dei nuovi contributi a fondo perduto che tramite bonifico dell'agenzia delle entrate saranno versati direttamente alle famiglie e agli imprenditori aventi diritto in quanto danneggiati dalla pandemia in atto.