L'eterna giovinezza: mito o realtà? Dal 7 aprile ogni mercoledì in diretta alle ore 21

More News presenta in anteprima “L’eterna giovinezza: mito o realtà?” - un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle, con la regia di Davide Sordella.

Ospiti della trasmissione medici specialisti ed esponenti del mondo scientifico, con collegamenti internazionali dagli Stati Uniti e volti noti della TV tra cui Veronica Maya, Beppe Convertini, Edoardo Raspelli, Marisa Laurito, Miriana Trevisan.

Primo appuntamento mercoledì 7 aprile alle ore 21, a seguire tutti i mercoledì in diretta sul nostro quotidiano.

Si parlerà di alimentazione, tempo libero, consigli anti-aging e molto altro per “ringiovanire invecchiando”, sullo sfondo del meraviglioso affresco della fontana della giovinezza del Castello della Manta.

Laura Avalle, giornalista professionista con una solida esperienza nel campo della comunicazione scientifica, dirige attualmente la collana editoriale Curare e avere cura per la casa editrice Armando Curcio Editore, pensata per raccontare al grande pubblico realtà in cui la persona è sempre al centro di un percorso di salute e di benessere personalizzato. È stata inoltre direttore responsabile di riviste di salute a tiratura nazionale, opinionista televisiva e critica letteraria del programma Milleeunlibro (Rai Uno), per tre stagioni consecutive. Autrice di saggi e di romanzi, dove il punto di forza è sempre la crossmedialità. Da uno dei suoi romanzi “Il mito dell'eterna giovinezza - Il conflitto tra desiderio e realtà” è nato il format di questo programma per la Web TV.