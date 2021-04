Consegnate le ultime borse di studio dell'ADIRS ai ragionieri del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Nella mattinata del 30 marzo al Denina Pellico Rivoira sono state consegnate le borse di studio dell'ADIRS (Associazione Diplomati Ragionieri Istituto Denina Saluzzo) agli studenti diplomatisi come ragionieri nell'anno scolastico 2018/19 ( Allemandri Mattia e Manavella Elena) e 2019/20 (Dotta Ilaria, Vignolo Veronica, Astesano Marta, Beole' Sonia, Giordano Michela).

Erano presenti alla cerimonia, tenutasi in un'aula dell'Istituto predisposta allo scopo, la presidentessa dell'Associazione, Grazia Nicoli, il segretario Silvano Zillio (in rappresentanza del Direttivo) e il Dirigente scolastico, il prof. Flavio Girodengo. Si sono collegati in videoconferenza l'ex Dirigente dell'Istituto, il prof. Antonio Colombero. e alcuni degli studenti premiati.

Alla studentessa Veronica Vignolo è stato consegnato un ulteriore riconoscimento economico in memoria del rag. Luigi Mainardi per il prossimo anno accademico, dal momento che è l'unica dei diplomati nell'a.s. 2019/20 ad avere proseguito gli studi (tra l'altro in Scienze della Formazione, dimostrando così che le competenze acquisite in un determinato percorso di studi possono essere sfruttate anche in campi diversi) e, inoltre, perchè il prossimo anno non si terrà la cerimonia di consegna di borse di studio da parte dell'Associazione, che si è, infatti, sciolta in data 26 marzo dopo 32 anni di attività. Era nata nel 1989 sotto la presidenza della rag. Amalia Isasca, seguita dalla presidenza del rag. Mainardi. In 32 anni sono stati elargiti circa 74.000 euro sotto forma di borse di studio, soggiorni a Brighton per imparare l'inglese, materiale didattico e corsi di formazione per docenti.

L'associazione ha formulato l'atto di scioglimento dal momento che le nuove generazioni di ragionieri non hanno raccolto il testimone. Inoltre era stato esaurito il fondo destinato alle donazioni, che era costituito dalle quote associative dei membri e dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. La Fondazione, dati i tempi difficili che si stanno vivendo, ha scelto di devolverlo per sostenere attività più urgenti e prioritarie.

“Ringrazio il direttivo per tutto l'aiuto che mi ha dato negli anni in cui ho collaborato alla gestione dell'Associazione, prima come segretaria, poi come Presidente dal 19 novembre del 2017, in sostituzione del compianto Luigi Mainardi – commenta Grazia Nicoli - Un ringraziamento particolare a Silvano Zillio per la sua disponibilità e competenza. Vorrei anche esprimere un caro saluto al prof. Antonio Colombero con il quale abbiamo collaborato in modo proficuo e costruttivo per anni”. A questo proposito ecco riportata qualche frase che il prof. Colombero ha scritto nella lettera di saluto in occasione dello scioglimento dell'Associazione: “Sono stati bei momenti, inaugurati dal Presidente Mainardi, che mi ha invitato con il suo staff a partecipare alle attività dell’associazione. Ringrazio di cuore per questo cammino fatto con voi, concluso con la mia pensione e che, come amico, ho continuato a seguire. […] Borse di studio, corsi di aggiornamento di cinese, acquisto di strutture, organizzazione di viaggi rappresentano la memoria della vostra vita e la solidarietà dimostrata a tutta la città di Saluzzo e ai giovani che hanno frequentato il Denina .

La saggezza dimostrata con questa proposta di scioglimento rivela il rincrescimento di non poter più portare avanti il peso organizzativo legato alla età media dei soci che si sono prodigati nel tempo a vivere intensamente la loro vita operando scelte e attività che vi hanno reso e ancora oggi vi rendono merito. La consapevolezza delle scelte operate per il bene dei giovani è una vera gloria per poter dire: abbiamo fatto il possibile!”.