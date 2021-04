Iscriviti al corso “Agente d'affari in mediazione immobiliare”

L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) nei seguenti settori. L'attività è disciplinata dalla legge 39/1989 e dalle successive modifiche e integrazioni.

Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 59/2010 che ha soppresso il precedente Ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l’esercizio dell’attività. Per l'ammissione all'esame di idoneità è obbligatorio aver conseguito un diploma di scuola media superiore e aver frequentato un corso di formazione professionale istituito e riconosciuto dalla Regione e dalla Provincia.

ll corso si propone la preparazione all’esame camerale per l’esercizio della professione.

Per maggiori informazioni compilare il seguente modulo: clicca qui







Materie:

L'attività del mediatore: gestire le relazioni con i potenziali clienti;

L'attività del mediatore: normative specifiche del settore di riferimento;

Diritto civile, penale e fallimentare: elementi di diritto privato, elementi di normativa fiscale e tributaria;

Mediatori immobiliari e mandatari: negoziare tra le parti per concludere l’affare;

Tecniche di negoziazione, comunicazione e promozione;

Analisi di dati di mercato: estimo e catasto.

Durata: 172 ore

Periodo: (tre lezioni a settimana)

1° Corso aprile – luglio 2021

2° Corso settembre – dicembre 2021

Orario: dalle 18.00 alle 22.00







Per maggiori informazioni compilare il seguente modulo: clicca qui o inviare una e-mail a: info@ascomforma.it – Telefono 377-0804976

Sito internet www.ascomforma.it