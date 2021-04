TIMEOUT - Il punto sul Campionato di serie A2 Femminile: Botta e risposta tra Roma e Mondovì! L’Olimpia Ravenna verso i play-off! Colpo di coda del Montecchio

Continua il duello a distanza tra Acqua & Sapone Roma ed Lpm Bam Mondovì, in lotta per il primo posto della Pool Promozione. Posizione che vale il salto diretto in serie A1. Duello che potrebbe diventare anche un “triello”, nel caso in cui il Megabox Vallefoglia, pronto al rientro in campo, dovesse vincere i recuperi dei match rinviati a causa del Covid-19. Al momento in testa alla classifica ci sono le Pumine di Delmati, che però hanno giocato una gara in più rispetto l’Acqua & Sapone Roma.



Laziali che sabato scorso hanno superato in scioltezza lo scoglio rappresentato dal Volley Soverato. Uno 0-3 che nei primi due set è apparso simile a quello visto nella gara giocata all’andata, con le calabresi capaci di lottare per gran parte del match alla pari delle più quotate avversarie, prima di crollare nelle fasi finali dei primi due parziali. Nelle laziali da segnalare l’ottima prova di Clara Decortes (15) e di Asia Cogliandro (11), mentre per le padrone di casa spiccano i 19 punti di Mikayla Shields.

Nel giorno di Pasquetta, invece, è giunta la pronta risposta della Lpm Bam Mondovì, che a Cutrofiano ha spolverato una prestazione di altissimo livello. Difesa senza sbavature e attacco efficace per le ragazze di Delmati, che hanno affrontato la quarta trasferta su cinque di questa Pool Promozione. Le salentine di coach Carratù hanno presentato l’ultimo arrivo, o meglio il ritorno in casa Cuore di Mamma, quello della schiacciatrice Claudia Provaroni, reduce dall’esperienza nella massima serie tedesca.

Nell’anticipo del 31 marzo, invece, la Sigel Marsala è riuscita ad avere la meglio per 3-2 del Cbf Balducci Macerata. Siciliane sempre più vicine alla qualificazione ai Play-off e Marchigiane alla seconda sconfitta consecutiva al tie-break, nonostante la prova superlativa della polacca Aleksandra Lipska (27). Rinviata al 29 aprilre la gara tra Eurospin Pinerolo e Omag San Giovanni in Marignano.

Nella Pool Salvezza ancora una vittoria per l’Olimpia Ravenna, che ha superato il Barricalla Cus Torino con un secco 3-0. Un match che ha vissuto un terzo set da record, chiuso con l’insolito risultato di 42-20. Grazie a questo successo, il Ravenna ha preso il largo in classifica, distaccando la Futura Busto Arsizio di 6 lunghezze. Futura incappata a sorpresa in una sconfitta pesante in casa dell’Ipag Montecchio (3-1) e che a questo punto rischia di compromettere le chance di qualificazione ai Play-off.

Per Montecchio, invece, un’autentica boccata d’ossigeno e tre punti che hanno permesso alla formazione veneta di abbandonare l’ultimo posto in classifica, ora occupato dall’Exacer Montale. Le ragazze di Ivan Tamburello sono incappate in una pesante sconfitta casalinga contro il Cda Talmassons (1-3), nonostante l’ottima prestazione di Martina Brina (21) ed ora sono chiamate ad una pronta reazione per mantenere intatte le speranze di salvezza, a cominciare dal prossimo “spareggio” in casa proprio contro il Montecchio.

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Itas Martignacco e Geovillage Hermaea Olbia. Domani, intanto, si giocano due gare della Pool Promozione: Megabox Vallefoglia-Green Warriors Sassuolo (2^ giornata di ritorno) ed il recupero Volley Soverato-Eurospin Pinerolo (3^ giornata di andata). Di seguito il quadro dei risultati, le classifiche aggiornate ed il prossimo turno:

2^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Volley Soverato A&S Roma 0-3 Eur. Pinerolo S.G. Marignano 29/4 Sigel Marsala Cbf Macerata 3-2 Cdm Cutrofiano Lpm Mondovì 0-3 Meg. Vallefoglia G.W. Sassuolo 7/4

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 Lpm Bam Mondovì 5 54 2 A&S Roma 4 53 3 Meg. Vallefoglia 2 44 4 Cbf Macerata 5 43 5 Eur. Pinerolo 3 42 6 Sigel Marsala 4 40 7 Cdm Cutrofiano 5 38 8 G.W. Sassuolo 3 34 9 S.G. Marignano 2 33 10 Volley Soverato 5 33

3^ GIORNATA DI RITORNO 11/4/21 – POOL PROMOZIONE

A&S Roma S.G.Marignano - Lpm Mondovì Cbf Macerata - Eur. Pinerolo Volley Soverato - Sigel Marsala Meg. Vallefoglia 10/04 G.W. Sassuolo Cdm Cutrofiano -

2^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

Itas Martignacco G.H. Olbia Rinv. Olimpia Ravenna Cus Torino 3-0 Exacer Montale Cda Talmassons 1-3 Ipag Montecchio F. Busto Arsizio 3-1

RIPOSA: Club Italia Crai

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 O. Ravenna 6/10 38 2 F. Busto Arsizio 5/8 32 3 Martignacco 5/10 31 4 H. Olbia 4/8 27 5 Cus Torino 5/8 23 6 Cda Talmassons 3/10 21 7 Club Italia Crai 1/8 19 8 Ipag Montecchio 6/10 9 9 Exacer Montale 4/8 8

3^ GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA – 11/04/2021

Club Italia Crai Olimpia Ravenna - G.H. Olbia Cda Talmassons - F. Busto Arsizio I. Martignacco - Exacer Montale Ipag Montecchio -

RIPOSA: Barricalla Cus Torino