Il Cuneese grande protagonista su That’s Italia

That's Italia, la rivista bimestrale di Turismo e Cultura che racconta il Bel Paese, ha dedicato uno speciale reportage e la copertina del numero di aprile/maggio al Cuneese



In un lungo reportage il periodico racconta il Cuneese, per un’esperienza tutta da vivere nel Piemonte più autentico. Un itinerario di sei luoghi preziosi, ciascuno con le sue peculiarità: Racconigi; Savigliano; Saluzzo; Fossano; Cuneo e Mondovì.



Questo il focus che That’s Italia, rivista diffusa in edicola su tutto il territorio nazionale e nel circuito della grande distribuzione, dedica allo splendido Cuneese.