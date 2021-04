Bra: divieto di transito in via Umberto I e strada Gerbido

Modifiche temporanee alla viabilità in due strade della città. La prima riguarda strada Gerbido, nel tratto compreso tra via Cherasco e strada dei Molini, che rimarrà chiusa al traffico a partire da oggi, 6 aprile 2021, fino a venerdì 9 in orario diurno (dalle 8 alle 18) per consentire alla Tecnoedil di procedere alla realizzazione di alcuni allacciamenti alla rete fognaria.

Lunedì 12 aprile verranno invece vietate la sosta e la circolazione stradale in via Umberto I dalle 7 alle 12 per lo svolgimento di un trasloco. I residenti in via Umberto I, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare solo per accedere a luoghi privati di sosta. In entrambi i casi le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.