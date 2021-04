A Mondovì iniziate le vaccinazioni nella sede dell'ex Valauto (FOTO E VIDEO)

Sono ufficialmente partite le vaccinazioni di massa nella sede dell'ex Valauto a Mondovì.

La struttura che da oggi ospita la nuova sede per le vaccinazioni è stata messa a disposizione gratuitamente dall'imprenditore Enzo Garelli: i locali consentiranno di aumentare il numero di pazienti ricevuti quotidianamente.

"Una giornata importante" - ha spiegato il dott. Salvatore Brugaletta, direttore generale dell'AslCn1 - "Grazie al sindaco di Mondovì per la costante collaborazione e e all'imprenditore Garelli per aver messo a diposizione la struttura che offre una logistica ottimale. La preghiera per tutti i cittadini è quella di venire a fare la vaccinazione con serenità. insieme sconfiggeremo la pandemia".

Il centro, organizzato con quattro postazioni e altrettante linee per la vaccinazione, è strutturato in modo da non creare assembramenti e poter accogliere in sicurezza i cittadini. L'area esterna e i parcheggi sono controllati dalla Protezione Civile, mentre i volontari della Croce Rossa si occupano del controllo della temperatura e dell'accoglienza all'ingresso.

"Ringraziamo l'imprenditore Garelli e tutta la comunità, i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile" - ha aggiunto il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - "Un passo avanti per la campagna vaccinale, speriamo che questo consenta di tornare presto alla normalità".

"Ho messo volentieri a disposizione l'edificio" - ha spiegato l'imprenditore Enzo Garelli - "Sono contento che i locali siano stati ritenuti idonei per le vaccinazioni"

"Al momento, con le linee inaugurate oggi, possiamo arrivare anche a 500-600 vaccini al giorno" - ha spiegato il dott. Enrico Ferreri, direttore del distretto Mondovì-Ceva -"Nulla vieta che le linee potranno essere aumentate, i locali lo consentono".

Il centro al momento è partito con l'orario standard, come avveniva in ospedale, ma potrà essere esteso dalle 8.30 alle 18 circa, con possibilità di aumentare le linee di vaccinazione.