Bra, un’altra coppia vittima del Covid: addio a Margherita Gagliasso e Paolo Cerrino

Pochi giorni dopo quanto accaduto a Stefano Arnaldi e Vittoria Ternavasio , Bra deve purtroppo registrare la scomparsa di un’altra coppia di coniugi vittima del Covid. La prima ad arrendersi al virus è stata Margherita Gagliasso, scomparsa ieri, martedì 6 aprile, a 82 anni, seguita poche ore dopo dall'amato Paolo Cerrino, 83 anni. Entrambi erano ricoverati presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.



I due coniugi erano rispettati e stimati da tutta la comunità, rimasta dolorosamente colpita dalla notizia. Entrambi avevano lavorato fino alla pensione nel proprio negozio di elettrodomestici in via Vittorio Emanuele II, all’incrocio con via Verdi.



Due persone dai valori nobili, che hanno lasciato in eredità un grande valore spirituale, il vero senso di comunità della loro città, che esprimevano attraverso un generoso servizio presso la parrocchia di Sant’Andrea.



Chi li ha conosciuti li descrive come amici autentici, leali e sinceri, persone gentili, aperte ed ospitali, ricordando l’impegno di Paolo anche come ministro straordinario della Comunione e tra le fila del gruppo Alpini e della Protezione Civile.



Oggi li piangono i figli Beatrice e Sebastiano, il nipote Paolo, la zia Angioletta, oltre ai parenti di ogni grado. I funerali saranno celebrati venerdì 9 aprile, alle ore 15, nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, nel rispetto delle normative anti-Covid. Hanno sempre vissuto insieme e insieme sarà il loro ultimo viaggio.