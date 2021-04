Confesercenti Cuneo: “Portiamo fuori le imprese dalla pandemia”. Così vacciniamo le aziende, anche loro vittime del Covid

"Vogliamo far sentire la voce degli imprenditori messi in ginocchio da una crisi che dura da oltre un anno, la cui gestione da parte del Governo lascia molti dubbi" , dichiara il direttore generale Confesercenti provincia di Cuneo, Nadia dal Bono .

"Nella petizione online - attraverso la piattaforma change.org - Confesercenti formula alcune proposte per la ripartenza, come : sostegni veloci ed adeguati alle perdite reali, credito immediato, un piano di ripartenza in sicurezza. Cerchiamo un vaccino giusto anche per aziende, vittime a loro modo del Covid 19".