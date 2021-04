Ripresa la protesta davanti al liceo artistico di Cuneo: solo due studenti in dad davanti alla scuola

Prima delle vacanze di pasqua erano arrivati a sfiorare la quarantina gli studenti del liceo Ego Bianchi di Cuneo, in dad davanti alla scuola per qualche giorno, supportati anche da alcuni insegnanti.

Stamattina, alla ripresa delle lezioni, nella mattinata che ha segnato il ritorno in presenza per gli studenti fino alla prima media, erano solo in due a fare la dad davanti alla loro scuola, il liceo artistico e musicale di Cuneo. Con loro una prof di lettere del biennio, Jessica Boretto.

Altri insegnanti stanno allestendo un'aula all'aperto, altri stanno predisponendo gli spazi per il ritorno in presenza dei laboratori, parte fondamentale del percorso scolastico in questo istituto. La data dovrebbe essere quella del 12 aprile. "Probabilmente i nostri compagni si accontentano di questo e hanno deciso di non essere qui, stamattina - commenta uno studente che ascolta la lezione in cuffia, mentre disegna. Ma noi vogliamo tornare in presenza per tutte le materie. Siamo qui per questo e continueremo in questa iniziativa".