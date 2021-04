Gancia (Lega): "Troppi casi di autolesionismo, serve un piano europeo per la salute mentale post-pandemico"

"Si stanno moltiplicando in Europa, e purtroppo anche in Italia, gli episodi di autolesionismo, di persone che hanno perso il lavoro o il reddito per la crisi economica e sociale dovuta al Covid-19.

È evidente che milioni di cittadini sono vittime di un disagio profondo, che le conseguenze economiche e sociali della pandemia stanno accentuando.

Non è più rimandabile la stesura di un piano europeo, da tradurre a livello nazionale anche con il potenziamento dei servizi di assistenza e cure per la salute mentale, un piano post-pandemico che chiami in causa il mondo della politica, della sanità, della scienza e delle imprese. Ogni Stato europeo deve fare la sua parte ed essere coinvolto, ma l’Italia deve essere capofila in questo progetto".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega