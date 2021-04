In lutto la comunità di Vicoforte per la scomparsa di Nicoletta Tarasco, 74enne deceduta in questi giorni.

A darne l'annuncio il marito Melchiorre Veglia, vicepresidente della sezione ANPI di Mondovì (che si unisce al dolore dei parenti e nel ricordo di "Nica").

I funerali avranno luogo domani (giovedì 8 aprile) a Vicoforte, nella parrocchia di San Donato, alle ore 16.