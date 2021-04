Savigliano, addio all’ex calciatore Fabrizio Bertone

Non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia, Fabrizio Bertone.

44 anni, ex calciatore del Saviglianese, lavorava alla Savigliano Motori. Da qualche giorno era ricoverato all'ospedale SS Annunziata per il complicarsi delle sue condizioni di salute.

Molto conosciuto in città, sin da giovanissimo era impegnato nel mondo dello sport, in particolare vestendo la maglia della locale Saviglianese, per poi passare nella squadra del Racconigi e infine al calcio a 5 e a 7.

Lascia la mamma Giuseppina e il papà Giovanni.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 7 aprile, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Savigliano