Si è spento nella sua casa di Pietraporzio Albino Belmondo, papà della campionessa Stefania

È scomparso a 84 anni Albino Belmondo, il papà della campionessa Stefania. Aveva l'hobby del falegname e fu proprio lui a costruirle i primi sci, di abete rosso dipinti in rosso, quando Stefy aveva appena 3 anni e a far crescere una passione che l'ha portata a diventare l'atleta italiana più medagliata di sempre nella storia dei Giochi Olimpici invernali.

Albino Belmondo, dipendente Enel in pensione, si è spento ieri pomeriggio, martedì 6 aprile, nella sua casa a Pontebernardo di Pietraporzio. Lascia la moglie Alda, i figli Manuela, Stefania ed Enrico e i nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 15, in forma strettamente privata a causa delle limitazioni per la pandemia Covid.

La redazione di Targatocn si stringe al dolore della famiglia.