Attrezzature per la ristorazione, cresce l’online attraverso gli e-commerce

Le attrezzature per la ristorazione sono sempre più ricercate online, la pandemia ha portato alla ribalta gli e-commerce anche in questo settore, nonostante la forte crisi.

L’intero settore della ristorazione è in ginocchio a causa della pandemia mondiale, ma i ristoratori non cessano gli acquisti. Infatti il settore dell’ecommerce per la ristorazione sta crescendo. Lo dimostra una ricerca condotta da Projectdood ecommerce di attrezzature per la ristorazione leader in Italia.

Le attrezzature per la ristorazione maggiormente acquistate online

Secondo la ricerca condotta, gli italiani sono sempre più propensi a fare acquisti online sugli ecommerce per la ristorazione, gli acquisti maggiormente effettuati riguardano:

Lavabicchieri da bar , solitamente scelte nei modelli elettronici e trifase.

, solitamente scelte nei modelli elettronici e trifase. Lavastoviglie per la ristorazione , solitamente scelte nei modelli ad acqua pulita.

, solitamente scelte nei modelli ad acqua pulita. Affettatrici a gravità , ideali per macellerie e altre attività ristorative.

, ideali per macellerie e altre attività ristorative. Impastatrici professionali, scelte appositamente per le pasticcierie e i panifici.

Tutti questi prodotti si possono trovare nell’ecommerce di Projectfood che da oltre vent’anni si occupa specificatamente di attrezzature per la ristorazione in tutte le aree d’Italia.

Come scegliere le attrezzature per la ristorazione?

Scegliere un’attrezzatura da ristorazione non è un compito semplice, infatti ciascuna attrezzatura ha delle specifiche tecniche che la distinguono dalle altre. Per agevolare la scelta Projectfood ha posto in evidenza tutte le caratteristiche dei propri prodotti con un lungo faq di domande e risposte per ciascuna categoria.

Le cose fondamentali a cui prestare attenzione sono:

Lo spazio a vostra disposizione , in quanto dovrete scegliere un elettrodomestico che vi permetta un semplice ingombro, infatti all’interno delle cucine è essenziale riuscire a muoversi in agilità durante il servizio.

, in quanto dovrete scegliere un elettrodomestico che vi permetta un semplice ingombro, infatti all’interno delle cucine è essenziale riuscire a muoversi in agilità durante il servizio. La vostra economia , infatti dovrete valutare quanto siete disposti a spendere per il vostro elettrodomestico. Esistono modelli base adatti a tutte le tasche e modelli top di gamma, che richiedono spese superiori, ma portano anche ulteriori vantaggi.

, infatti dovrete valutare quanto siete disposti a spendere per il vostro elettrodomestico. Esistono modelli base adatti a tutte le tasche e modelli top di gamma, che richiedono spese superiori, ma portano anche ulteriori vantaggi. Modelli meccanici o elettronici? Molte attrezzature per la ristorazione si dividono in modelli elettronici, ovvero dotati di una scheda elettronica e modelli meccanici, dotati invece di un funzionamento meccanico.

Molte attrezzature per la ristorazione si dividono in modelli elettronici, ovvero dotati di una scheda elettronica e modelli meccanici, dotati invece di un funzionamento meccanico. Scegliere la tecnologia ad acqua pulita. La tecnologia ad acqua pulita è una nuova frontiera per lavabicchieri e lavastoviglie. Questa tecnologia permette un ulteriore risciacquo con acqua pulita permettendo quindi di eliminare eventuali cattivi odori o residui di cibo.

Perché affidarsi agli acquisti online

Affidarsi agli acquisti online oggigiorno è più che sicuro purché si leggano con attenzione le referenze del venditore. Online sono moltissimi i feedback e le recensioni rilasciate dai clienti sui prodotti e non solo. Nel caso di Projectfood la garanzia è compresa nell’acquisto (1 anno estendibile) e tutti i prodotti possono ricevere assistenza in uno degli oltre 80 centri dedicati in Italia. Sono elementi come questi che possono darvi la garanzia di un acquisto sicuro online per quanto concerne le attrezzature per la ristorazione.

Naturalmente online è possibile anche incappare nelle truffe, ma non se ci si rivolge a nomi noti nel mondo ristorativo come Projectfood. Le attrezzature per la ristorazione sono sempre più ricercate online, la pandemia ha portato alla ribalta gli e-commerce anche in questo settore, nonostante la forte crisi.

L’intero settore della ristorazione è in ginocchio a causa della pandemia mondiale, ma i ristoratori non cessano gli acquisti. Infatti il settore dell'ecommerce per la ristorazione sta crescendo. Lo dimostra una ricerca condotta da Projectdood ecommerce di attrezzature per la ristorazione leader in Italia.

Le attrezzature per la ristorazione maggiormente acquistate online

Secondo la ricerca condotta, gli italiani sono sempre più propensi a fare acquisti online sugli ecommerce per la ristorazione, gli acquisti maggiormente effettuati riguardano:

Lavabicchieri da bar , solitamente scelte nei modelli elettronici e trifase.

, solitamente scelte nei modelli elettronici e trifase. Lavastoviglie per la ristorazione , solitamente scelte nei modelli ad acqua pulita.

, solitamente scelte nei modelli ad acqua pulita. Affettatrici a gravità , ideali per macellerie e altre attività ristorative.

, ideali per macellerie e altre attività ristorative. Impastatrici professionali, scelte appositamente per le pasticcierie e i panifici.

Tutti questi prodotti si possono trovare nell’ecommerce di Projectfood che da oltre vent’anni si occupa specificatamente di attrezzature per la ristorazione in tutte le aree d’Italia.

Come scegliere le attrezzature per la ristorazione?

Scegliere un’attrezzatura da ristorazione non è un compito semplice, infatti ciascuna attrezzatura ha delle specifiche tecniche che la distinguono dalle altre. Per agevolare la scelta Projectfood ha posto in evidenza tutte le caratteristiche dei propri prodotti con un lungo faq di domande e risposte per ciascuna categoria.

Le cose fondamentali a cui prestare attenzione sono:

Lo spazio a vostra disposizione , in quanto dovrete scegliere un elettrodomestico che vi permetta un semplice ingombro, infatti all’interno delle cucine è essenziale riuscire a muoversi in agilità durante il servizio.

, in quanto dovrete scegliere un elettrodomestico che vi permetta un semplice ingombro, infatti all’interno delle cucine è essenziale riuscire a muoversi in agilità durante il servizio. La vostra economia , infatti dovrete valutare quanto siete disposti a spendere per il vostro elettrodomestico. Esistono modelli base adatti a tutte le tasche e modelli top di gamma, che richiedono spese superiori, ma portano anche ulteriori vantaggi.

, infatti dovrete valutare quanto siete disposti a spendere per il vostro elettrodomestico. Esistono modelli base adatti a tutte le tasche e modelli top di gamma, che richiedono spese superiori, ma portano anche ulteriori vantaggi. Modelli meccanici o elettronici? Molte attrezzature per la ristorazione si dividono in modelli elettronici, ovvero dotati di una scheda elettronica e modelli meccanici, dotati invece di un funzionamento meccanico.

Scegliere la tecnologia ad acqua pulita. La tecnologia ad acqua pulita è una nuova frontiera per lavabicchieri e lavastoviglie. Questa tecnologia permette un ulteriore risciacquo con acqua pulita permettendo quindi di eliminare eventuali cattivi odori o residui di cibo.

Perché affidarsi agli acquisti online

Affidarsi agli acquisti online oggigiorno è più che sicuro purché si leggano con attenzione le referenze del venditore. Online sono moltissimi i feedback e le recensioni rilasciate dai clienti sui prodotti e non solo. Nel caso di Projectfood la garanzia è compresa nell’acquisto (1 anno estendibile) e tutti i prodotti possono ricevere assistenza in uno degli oltre 80 centri dedicati in Italia. Sono elementi come questi che possono darvi la garanzia di un acquisto sicuro online per quanto concerne le attrezzature per la ristorazione.