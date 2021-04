Call of Duty: un’altra mappa di Warzone annunciata; ”Ural Mountains”

Dopo le recenti fughe di notizie che includono Verdansk negli anni '80, è stata rivelata un'altra mappa di CoD: Warzone, le montagne degli Urali.

Settimane di fughe di notizie e hype hanno circondato Call of Duty: Warzone e la più recente di queste prime rivelazioni è la nuova mappa dei Monti Urali, una foto della quale sta già circolando su internet.

Anche se la qualità non è molto buona, questa immagine mostra la mappa nella sua interezza, specificando dove saranno le aree di interesse per i giocatori che si affronteranno nella modalità Battle Royale di Call of Duty: Warzone.

Questa mappa è stata una delle più vociferate e attese in quanto consiste nella fusione di diverse aree di Fireteam: Dirty Bomb e in più includerà più punti di interesse per i giocatori di qualsiasi altra finora. Alcuni siti di scommesse sportive indicano che dopo questa mappa gli scommettitori di esport inizieranno a giocare ancora di più.

Tra questi alcuni sembrano apparentemente essere dei laboratori chimici, una stazione meteo, piste da sci, uno zoo e anche miniere tra gli altri che possono essere sfruttati durante la partita online.

L'altra mappa trapelata di Call of Duty: Warzone

Come abbiamo precedentemente riportato la scorsa settimana, è stato rivelato che la società di gioco stava inviando richieste di rimozione a tutti i canali YouTube che avevano caricato un video della mappa leaked di Verdansk con estetica anni '80.

La tanto attesa mappa arriverà ufficialmente nel popolare gioco di Activision il 22 aprile con l'inizio di Call of Duty: Warzone Season 3 su Windows, PS4 e Xbox One.

Così con la rivelazione di montagne Ural continua la fuga di notizie di Call of Duty: Warzone relative alle nuove mappe. Questo ha sicuramente portato malcontento per Activision, ma ha alimentato l'interesse dei giocatori che seguono questo franchise iconico.