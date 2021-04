Come prendersi cura delle proprie unghie?

Prendersi cura delle proprie unghie, è sicuramente uno dei punti più importanti dell’igiene personale. Avere delle unghie e delle mani pulite e ben curate, permette di avere una buona igiene e allo stesso tempo fornire un’ottima impressione della propria persona.

Senza avere la necessità di andare dal proprio estetista ogni settimana, ci sono una serie di operazioni che si possono eseguire a casa. Grazie ai consigli di Michela Parascandolo di Nail Artist Academy , una scuola di ricostruzione unghie e nail art online che permette a tutti di apprendere l’arte di decorare le unghie e come ricostruirle, andremo a scoprire quali sono le azioni più indicate per prendersi cura delle proprie unghie.

1. Nutrire le unghie nel modo migliore

La prima cosa da tenere in considerazione è cosa si mangia. La propria alimentazione è la base di partenza ideale per avere delle unghie sane e che crescono nel modo migliore.

Un giusto apporto di calcio, di proteine e di vitamine sono la base ideale per rafforzare delle unghie deboli. Per chi nota che le proprie unghie sono fragili o si sfibrano, può decidere di assumere un integratore per rafforzarle.



2. Anche le cuticole sono importanti

A dispetto di quello che si pensa, le cuticole sono una parte importante della mano e servono a proteggere le unghie mentre crescono. Le cuticole non si devono assolutamente tagliare, poiché una volta rimosse espongono la base dell’unghia a una varietà di batteri che possono provocare delle infezioni. Pertanto, è sufficiente spingerle indietro e applicare una generosa quantità di olio per cuticole per mantenerle morbide, sane e nutrite.



3. Come fare una corretta manicure a casa

Per chi non ha la possibilità di recarsi presso il proprio estetista, grazie a degli oli e a una serie di strumenti è possibile eseguire una manicure casalinga senza grossi problemi. Un kit base per fare la manicure a casa deve essere composto da almeno:

un set di unghie da 80 a 180 grit;

una forbice per unghie;

delle pinzette;

un spingi cuticole.

Grazie a questi attrezzi, si può eseguire una manicure casalinga perfetta in ogni condizione. Prima di iniziare a prendersi cura delle proprie unghie, è sempre opportuno seguire un corso che spiega quali sono i passi da seguire e come farli. Così da non sbagliare e creare qualche problema alle proprie unghie.



Le unghie sono una parte importante del proprio corpo e seguendo alcune piccole attenzioni si possono mantenere in perfetta salute in ogni momento. È bene ricordare, che per avere delle unghie belle è opportuno investire del tempo. Tempo che potrà dare degli ottimi risultati.