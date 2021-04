Tiro con l'arco: la pandemia non ferma gli Arcieri dell'Elice

Non si arresta, nonostante la pandemia, l'attività degli Arcieri dell'Elice, associazione sportivo dilettantistica cuneese dedita al tiro con l'arco presieduta da Francesco Galante.

ARCIERI DELL'ELICE

Uno sport poco conosciuto e praticato, nonostante i successi Italiani a livello olimpico, quello del Tiro con l’arco è uno sport controverso, per alcuni "da vecchi". In effetti è uno sport speciale, si può praticare anche da “ vecchi”, l’arco ti accompagna per tutta la vita, cresce con te, gareggi insieme a chi è seduto su una sedia a rotelle, tu che fai ancoraggio sulle tue gambe. Esiste una realtà locale che , con il bel tempo, si allena in un campo, alle porte della città, in un luogo un pò dimenticato ma tranquillo e pulito: se ne scorgono i paglioni, i bersagli per i comuni mortali, dal ponte vecchio di Cuneo. Le frecce dei nostri Arcieri li hanno sempre portati, uno o più di loro, sul podio, in tutte le gare disputate individuali o di squadra. Gli iscritti non sono molti ma stanno partecipando con grinta e sorriso alle gare del Piemonte e non solo. Il covid ha reso difficile organizzare eventi anche per questo sport, non di contatto ma di semplice socializzazione. Ad aprile alcuni di loro indosseranno i colori della squadra in alcune gare 3D, percorsi all’aperto, in cui si “scarpina” parecchio, zaino , faretra e arco in spalla, tra boschi, colline e prati per identificare i bersagli con handicap di distanze e pendenze da stimare, proprio uno sport statico da vecchi. Finora sono sempre saliti sul podio, tanto da classificarsi per i campionati italiani, disputati da poco.

I PODI

4/10/20 Rivoli (To) gara 3D

2° Arco Nudo Under20 F. Cinzia Pellegrino

Si sono distinti nelle loro categorie Bruno Michele, Paradiso Flavio, Sasia Gabriella, Dotta Jacopo

5-8/12/20 Rosta (To) gara indoor 18mt

1° Arco Nudo R.M. Jacopo Dotta, 3° Arco Olimpico M.F: Gabriella Sasia.

Si è distinto nella categoria Arco Nudo S.M. Flavio Paradiso

6/02/21 Rosta (To) gara indooor 18mt

1° Arco Nudo M.A. Jacopo Dotta, 3° di squadra Arco Nudo S.M. Bruno Michele, Paradiso Flavio e Serra Massimo.

Si è distinta nella categoria Arco Nudo M.F. Gabriella Sasia

14/03/21 Fossano gara 3D

1°e 3° Arco Nudo Over20 F °Gabriella Sasia e Chiara Migliore.

1° Arco Nudo Under20 M Jacopo Dotta.

Si sono distinti nella categoria Over20M Bruno Michele, Paradiso Flavio e Serra Massimo

28/03/21 Rosta (To) H&F 12+12

2° Arco Olimpico O20 F Gabriella Sasia