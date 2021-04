Volley A2/F: Nei due recuperi della Pool Promozione vincono Pinerolo e Vallefoglia. La nuova classifica

Nel pomeriggio di oggi si sono disputati due recuperi della Pool Promozione. Partita entusiasmante quella giocata tra Volley Soverato ed Eurospin Ford Sara Pinerolo. La squadra di coach Marchiaro è riuscita a spuntarla al tie-break (25-22; 28-30; 26-24; 22-25; 9-15), al termine di una gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Le padrone di casa sono riuscite a mettere in seria difficoltà un Eurospin Pinerolo apparso non in grandissima giornata.

Calabresi che hanno raccolto, seppur parzialmente, quello che in altre occasioni gli era sfuggito di mano, restando sul pezzo in tutti i set. Eccellente il recupero nel terzo parziale, con le piemontesi avanti 21-24, ma clamorosamente rimontate grazie ad un break di cinque punti consecutivi. Nella formazione calabrese da segnalare la prestazione stratosferica della statunitense Mikayla Shields, autrice di ben 39 punti, cinque in più di quelli realizzati da Valentina Zago.

Ritorno in campo con il botto per la Megabox Vallefoglia, che in casa ha avuto la meglio del Green Warriors Sassuolo con un netto 3-0 (25-17; 25-21; 30-28). Grazie a questo successo, le pesaresi accorciano le distanze dalla capolista Lpm Bam Mondovì, ora lontana 7 punti, ma con la formazione marchigiana che deve recuperare due gare in più rispetto le Pumine. Ecco la nuova classifica:

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE