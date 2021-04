Alba: aiuole in fiore con gli oltre 3.000 bulbi donati da Messer Tulipano di Pralormo

Consolata Pralormo, l’ideatrice della grande manifestazione floreale Messer Tulipano che si svolge ormai da 20 anni nel parco del Castello di Pralormo, lo scorso novembre ha donato alla Città di Alba più di 3.000 bulbi di tulipano che sono ora protagonisti di una splendida fioritura.

Prosegue così la collaborazione, avviata già lo scorso anno, tra il Comune di Alba e il Castello di Pralormo per valorizzare e “donare bellezza” alla città, offrendo ai suoi cittadini la possibilità di apprezzare la fioritura dei bulbi, in attesa di poterla ammirare anche al Castello di Pralormo dove ogni primavera il parco si colora di migliaia di tulipani.

“Osservando oggi le aiuole cittadine in fiore, ci teniamo a ringraziare ancora una volta Consolata Pralormo e Messer Tulipano per questo bellissimo omaggio floreale e per la collaborazione instaurata tra le nostre realtà – dichiara il sindaco Carlo Bo che a novembre aveva accolto la contessa in città insieme con le consigliere Stefania Balocco ed Elena Alessandria -. Non possiamo ancora organizzare tutto quello che avremmo voluto a causa dell’emergenza sanitaria, ma vedere la nostra città così bella e colorata ci sprona ancora di più a lavorare per la ripartenza”.

“I bulbi, di varietà particolari, annunciano la bella stagione con un effetto scenico meraviglioso in alcune zone della città – commenta Consolata Pralormo -. Messer Tulipano purtroppo non potrà aprire al pubblico per via delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Nell’attesa di poter tornare alla normalità possiamo ammirare le reciproche fioriture attraverso le foto sui canali social”.

Tutte le informazioni aggiornate sulla manifestazione sono pubblicate sul sito www.castellodipralormo.com e sui canali social Facebook e Instagram ufficiali della manifestazione.