Volley maschile A2 - Cuneo sente aria di playoff, Serniotti: "Stiamo lavorando bene, ragazzi concentrati e motivati"

Si avvicina l'esordio nei playoff 20\21 per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, reduce dal terzo posto nella regular season di Serie A2.

La squadra di Serniotti è al lavoro in vista della sfida contro la Conad Reggio Emilia, giunta sesta in classifica.

Si parte domenica 11 aprile, al Pala UBI Banca, con Gara 1 dei quarti di finale: fischio d'inizio alle ore 17.

Una vittoria per parte nelle due partite di campionato, entrambe molto complicate per i cuneesi: vittoria della Conad in Emilia (3-1), successo in rimonta di Cuneo in Piemonte (3-2).

Coach Roberto Serniotti: "Abbiamo lavorato bene in queste tre settimane. Non ci sono stati problemi ed abbiamo potuto intensificare il lavoro dal punto di vista fisico cercando anche di migliorare alcuni aspetti tecnici ai quali è più difficile dedicarsi durante il campionato. I ragazzi stanno bene, sono concentrati e motivati. Siamo soddisfatti. Reggio Emilia può essere considerata una sorpresa del campionato. Hanno fatto bene, sono un gruppo interessante con un ottima panchina. Hanno un allenatore bravo, esperto. Sappiamo di affrontare una squadra insidiosa, come hanno dimostrato, anche contro di noi, durante la regular season. I playoff sono un po' spietati. Una squadra può fare bene tutto l'anno e poi uscire subito ma in linea di massima emergono i valori. Arriviamo a questo appuntamento in buone condizioni, fisicamente e psicologicamente. Alleno un gruppo di ragazzi seri, molto professionali. E' uno dei gruppi migliori con cui ho lavorato nella mia carriera, anche la società è contenta."