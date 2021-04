Per il posizionamento di una piattaforma elevatrice, lunedì 12 aprile 2021 è istituita la chiusura di via Acqui, nel tratto compreso tra via C. Balbo e via Giraudi, dalle ore 8 alle 18.

È previsto il doppio senso di circolazione nel tratto interessato alla chiusura solo per residenti e aventi diritto.