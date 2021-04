Al via le vaccinazioni agli over 70 nel comune di Manta

Nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile con inizio alle ore 15, è partita la campagna vaccinale per i mantesi over 70.



Le vaccinazioni si sono svolte all'interno di Cascina Aia, vicino al Municipio, locale scelto insieme ai Medici di famiglia.



Ad accogliere i cittadini mantesi, che si erano prenotati per il vaccino, vi erano alcuni volontari e amministrativi, i quali hanno espletato le procedure burocratiche, grazie anche all'indispensabile collaborazione dei Medici di famiglia attraverso il coordinatore dott. Dematteis e del Dott. Ghigo responsabile del Distretto.



Il primo giorno di vaccinazioni è stato reso possibile anche grazie al prezioso supporto della delegazione mantese della Croce Rossa con diversi volontari presenti e con un’autoambulanza per il pronto intervento.



Insieme ai medici dott. Dematteis e della dott.ssa Milano, è da registrare la presenza di alcuni operatori professionale il cui supporto è stato importante per la riuscita della prima giornata di vaccinazioni.



Sono stati confermati i dati in previsione: i cittadini mantesi over 70 vaccinati sono 50 nel pomeriggio di oggi, perciò nessuna dose di vaccino è andata sprecata.



Il Sindaco e l'Amministrazione comunale rivolgono un sentito grazie a tutto il personale medico sanitario, le associazioni e i volontari che si sono adoperati per questa prima giornata di vaccinazione e per le prossime giornate in calendario.