Linea Cuneo-Nizza, l'Assemblada Occitana chiede più sinergia tra ferrovia e aeroporto internazionale

La Cuneo - Nizza è una linea ferroviaria storica (costruita nella seconda metà dell'800) ma ancora viva e utilizzata da molti pendolari (nonostante le limitazioni e le difficoltà create dai tagli alle corse negli ultimi anni). Il potenziale turistico di questa linea è immenso e andrebbe sfruttato con tariffe agevolate per chi vuole fare turismo verde (treno + bicicletta) e gli impianti di risalita in inverno. Proponiamo inoltre di creare un servizio di navetta dalle stazioni ferroviarie della linea ferroviaria alle frazioni dei paesi.

Chiediamo alle istituzioni una particolare attenzione alla possibilità di valutare un' efficace sinergia tra la ferrovia e l'aeroporto internazionale della città Occitana di Nizza. Siamo convinti che per molti turisti stranieri sarebbe un occasione veramente piacevole arrivare all'aeroporto di Nizza e giungere a Limone Piemonte (o altre località turistiche) direttamente in treno. Per favorire ciò occorrerebbe certamente implementare la tratta Cuneo-Nizza. A livello di rilancio va valutato attentamente anche il fatto che questa linea deve diventare un di interscambio strategico per gli artigiani delle vallate e i paesi nizzardi. Un'altra proposta che avanziamo è l'inserimento di un servizio audio in 4 lingue (Occitano, italiano, francese e inglese) per illustrare la multitudine di bellezze naturali e architettoniche che la ferrovia attraversa (ma nascoste agli occhi dei più).