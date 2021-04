Racconigi aderisce al Distretto del commercio della Pianura

l Comune di Racconigi ha aderito al bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei distretti del commercio con i Comuni di Fossano, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Centallo, Genola, Marene, Salmour, Sant’Albano Stura, Savigliano e Trinità.

"Come Amministrazione - spiegano dal Comune - abbiamo ritenuto di essere parte attiva del Distretto della pianura poiché, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, per poter sostenere e rilanciare l’economica territoriale, sono fondamentali collaborazioni e sinergie sul territorio. Questo non é altro che il primo passo di un progetto in divenire, che vedrà coinvolti tutti questi Enti in un rapporto di crescita condivisa".