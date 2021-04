Saluzzo, nuovo divieto di sosta in Salita al Castello

Da questa settimana c’è il nuovo divieto di sosta permanente su un tratto di Salita al Castello, nella ztl del centro storico. Riguarda la parte bassa della via che porta alla Castiglia, il lato sinistro della stessa con inizio da via Della Chiesa ( ancora chiusa al traffico veicolare fino al 30 aprile per lavori privati) fino a via Tapparelli.

L’ha deciso il comando di Polizia locale del Comune di Saluzzo.

"Su Salita al Castello, strada storica, è stata constatata più volte la presenza di veicoli in sosta sul lato destinato al passaggio pedonale che, nella parte più bassa, è un percorso tracciato con gradini di pietra, ricavati nell’acciottolato".

La decisione del divieto di sosta per i veicoli (in questa area è consentito il transito solo ai residenti) è stata decisa per evitare pericoli ai pedoni, abitanti e turisti, consentendo un transito loro senza ostacoli di auto e per impedire di rovinare il fondo stradale caratteristico del centro storico.