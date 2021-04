Sommariva del Bosco, pronto il centro vaccinale. Servirà anche i residenti di Sanfrè e Ceresole

Sommariva del Bosco ha individuato la palestra delle scuole medie di via Giansana come sede per le vaccinazioni dei cittadini sommarivesi e di quelli residenti nei comuni di Sanfrè e Ceresole. Interessato un bacino di 1.500 utenti. Realizzato in accordo con l'Asl Cn2, vede oggi il sopralluogo definitivo da parte dell’azienda sanitaria, propedeutica all'organizzazione della fase operativa vera e propria.



L'allestimento e la predisposizione dei locali sono stati portati a termine nei giorni scorsi dall'Amministrazione comunale, mentre sono numerosi i volontari che – coordinati dal dottor Armando Vanni e dal presidente del locale Comitato della Croce Rossa Giacomo Groppo – collaboreranno alle operazioni di vaccinazioni nelle diverse fasi che vanno dall’accoglienza degli utenti alla loro dimissione.



Interpellato dal nostro giornale, il vicesindaco sommarivese Marco Pedussia anticipa che le stesse operazioni verranno effettuate in orario diurno, con più sedute durante la settimana, ma anche nelle ore serali, per le fasce di popolazione che lavorano.

Dettagli più precisi saranno forniti già domani da parte dei tre Comuni coinvolti nel progetto. Tutto pronto dunque per le inoculazioni: si attende solo l'arrivo dei vaccini.