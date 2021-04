Ti sei vaccinato al Movicentro? La farmacia comunale ti rimborsa la prima ora di parcheggio

Le Farmacie Comunali di Cuneo hanno aderito alla sponsorizzazione della tendostruttura installata presso il Movicentro di Cuneo, il Centro Vaccinale della Città. Un'azione concreta per dimostrare che uno degli obiettivi principali della Società è quello di porsi dalla parte del cittadino, sottolineando lo scopo sociale dell’attività portata avanti quotidianamente. In un momento difficile come questo, le Farmacie Comunali di Cuneo hanno voluto compiere un gesto benefico affinché la popolazione locale abbia la possibilità di essere sottoposta a vaccinazione nel più breve tempo possibile.

Come ulteriore segno di vicinanza al cittadino, la Società ha messo in atto una campagna promozionale che permette al neo vaccinato di recarsi presso la Farmacia Comunale 5 Movicentro e vedersi rimborsato sulla spesa l'importo di Euro 1,10, corrispondente al valore della prima ora di parcheggio.

Sarà sufficiente presentare al farmacista il ticket del parcheggio pagato in giornata.