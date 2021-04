Vaccini, falsa partenza per le prenotazioni degli over 60: sul sito non compare la categoria

Falsa partenza, per evidenti problemi tecnici, per la campagna di preadesioni alla vaccinazione anti Covid per gli over 60 in Piemonte in partenza oggi.

Dalle prime ore della mattina, infatti, come recita l'home page del sito ilpiemontetivaccina.it sarebbe stato "possibile effettuare la preadesione per le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni".

Peccato che, appena si entra nella pagina relativa alle pre adesioni, manchi materialmente la "categoria" in cui inserirsi come over 60.

Al momento, infatti, compaiono solo le categorie 70-79 anni, over 80, personale scolastico e universitario e volontari della protezione civile.

E' evidente che qualcosa è andato storto, almeno fino alle 11, quando poi la situazione sembrava essersi sbloccata, ma già tanti cittadini hanno segnalato difficoltà e disagi che continuano ancora ad esserci.