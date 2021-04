Vallauri sotto attacco: hackerato il registro elettronico Axios della scuola

Sono risultati disservizi al registro elettronico Axios, utilizzato anche dal Vallauri di Fossano, da sabato 3 aprile. A renderlo noto la società fornitrice del servizio, in una nota riportata sul sito del Vallauri, che ha ufficialmente comunicato un grave attacco informatico all’infrastruttura.



La scuola fossanese comunica che le lezioni, ad oggi, proseguono regolarmente come da calendario. Le Classroom, unitamente al servizio e-mail istituzionale, costituiranno lo strumento di comunicazione e annotazione di compiti e argomenti vari.



Sospeso invece il ricevimento parenti, dal momento in cui le prenotazioni avvenivano sul registro elettronico.



L’amministratore unico di Axios Italia, Stefano Rocchi, ha dichiaro che l’azienda ha distrutto il cloud per rifare tutto di nuovo potenziando il sistema di sicurezza, tutto questo per evitare il ricatto in decine di migliaia di euro in Bitcoin.

Da sabato l’azienda è al lavoro per il ripristino delle ordinarie funzionalità, per il momento i professori hanno dovuto gestire le comunicazioni in maniera manuale.