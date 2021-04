Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, mercoledì 7 aprile, a Barge poco prima delle ore 19 per lo spegnimento di un piccolo incendio in un'abitazione.

Le fiamme sarebbero partite dal camino di un'abitazione in via Azienda Moschetti e avrebbero interessato la trave del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Barge. La messa in sicurezza è stata ultimata intorno alle ore 21 dopo circa due ore di intervento.