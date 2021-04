Anche Silvio Bessone con autonomi e partite IVA in piazza a Roma per manifestare contro le chiusure del Governo

L'Associazione Autonomi e Partite Iva oggi è scesa in piazza del Popolo a Roma per manifestare contro il perdurare delle chiusure imposte dal Governo per il contenimento dell'emergenza Covid.

Ci sono chef, artigiani, wedding planner, lavoratori del comparto neve e montagna: la famiglia degli autonomi delle partite IVA è davvero grande, ma soprattutto allo stremo.

Nella capitale, dalla nostra provincia, è anche arrivato Silvio Bessone, noto e apprezzato pasticciere di Vicoforte e rappresentante nazionale del comparto Horeca per autonomi e partite iva (hotel - ristoranti - catering e caffè).

"Chiediamo alla politica di cambiare passo, le chiacchiere non le sopportiamo più" - spiega Bessone in una diretta sul suo profilo Facebook - "Questa nostra manifestazione è rispettosa e pacifica. Vogliamo esporre con dignità la nostra situazione di disagio. Abbiamo preparato anche dei box lunch per i partecipanti. Manifestiamo nel rispetto delle norme anti Covid, vogliamo essere rispettati senza essere strumentalizzati dalla politica, ma vogliamo risposte concrete attraverso i ristori".