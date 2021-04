Disturbi alimentari in aumento con la pandemia: l'età di esordio intorno ai 10 anni (VIDEO)

“I disturbi del comportamento alimentare sono patologie in epocale espansione aggravate anche dalla condizione della pandemia covid. Ormai l'età di esordio è sui 10 anni. Ci sono più casi di anoressia e bulimia. E purtroppo nelle forme gravi non c'è assolutamente consapevolezza di questa malattia”. Lo dichiara Francesco Risso, direttore del Dipartimento di Salute mentale dell' Asl Cn1.

“È molto difficile, per la famiglia e per i servizi, riuscire a convincere e a far prendere consapevolezza del rischio altissimo di morte di questa patologia, che si attesta intorno al 30%”, continua Risso.

Solo in alcune parti del Piemonte si sono attrezzati dei centri dedicati ai disturbi alimentari con equipe multidisciplinari

“Noi a Cuneo ci siamo difesi bene - spiega Risso -: abbiamo questo centro dedicato in un luogo a parte perché queste ragazze non possono accedere ai centri di salute mentale per ovvie ragioni. Hanno inoltre bisogno di un percorso di comunità”.

In Piemonte manca ancora una struttura terapeutica e riabilitativa per i casi gravi e complessi: “Ci sono all'assessorato alla Sanità diverse proposte. Occorre fare una struttura che sia appropriata e che sia soprattutto vicina ai centri urbani. Queste ragazze infatti sono molto intelligenti, vanno solitatamente molto bene a scuola, sono perfezioniste, ma con una bassissima autostima. Quindi hanno bisogno di uscire, di avere delle relazioni, di andare a teatro e di essere vicine ai servizi e vicine soprattutto a un ospedale generale per le eventuali complicanze di tipo metabolico ed elettrolitico”.