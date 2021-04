Saluzzo è pronta alla vaccinazione di massa: terminato l’hub al Foro Boario

Concluso l’allestimento del centro vaccinale di Saluzzo nella struttura del Foro Boario di via Don Soleri, grazie all’accordo tra il Comune e l’Asl Cn1.

Le autorità sanitarie hanno annunciato l’apertura nei prossimi giorni, entro il 12 aprile.

I lavori sono stati realizzati dagli operai comunali e dalle ditte incaricate della manutenzione ordinaria (Ghione di Saluzzo, Nober di Cuneo, Bertello di Cherasco, Eurotec scarl di Savigliano).

Riguardano la realizzazione delle linee per le inoculazioni in cui saranno divisi gli utenti, delle aree di accettazione e di sosta dopo il vaccino ed alcuni locali tecnici e di servizio.

Ad oggi sono stati investiti circa 20 mila euro, ma l’importo complessivo non è an- cora determinabile perché ci sono ancora spese in corso.

A sostegno delle operazioni di allestimento e per l’acquisto di arredi ed attrezzature per l’hub «#Saluzzosivaccina» sono arrivati numerosi ed importanti contributi dal mondo economico ed imprenditoriale cittadino.

In particolare Fondazione Cassa di Risparmio di Sa-luzzo, Sedamyl, Officina delle idee, Bper banca, Eviso, Iscat, Isiline, Lab37, Italicare e Farmacia “Santa Maria”.

"Come Comune di Saluzzo – afferma il sindaco Mauro Calderoni – continuiamo la stretta collaborazione con l’Asl Cn1 per sconfiggere la pandemia. I vaccini sono l’arma più efficace che abbiamo e quindi avere un sito dedicato per le somministrazioni è molto importante.

Noi saluzzesi ci dimostriamo ancora una volta solidali e generosi perché non appena si è diffusa la notizia dell’allestimento dell’hub sono giunte in municipio le disponibilità di enti, aziende e associazioni per supportare e facilitare l’iniziativa. A tutte loro voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento".