A Pian Munè di Paesana spunta il Menù del ciclista

“Con i primi caldi e la bella stagione sono sempre più numerosi gli amici ciclisti che vengono a trovarci al rifugio che è anche aperto per il servizio asporto. Abbiamo così pensato per loro un menù semplice e veloce per il ristoro alla fine della salita. Un menù gourmet che comprende un piatto a scelta, dolce e acqua a 10 euro o – in alternativa - panino, dolce e bibita a 8 euro”.

In tempi a dir poco difficili, Marta e “Fritz”, i gestori di Pian Munè di Paesana continuano a resistere ed- essendo ancora in zona rossa garantiscono l’apertura del rifugio Pian Munè il sabato e domenica, con la speranza di passare presto in zona arancione per tornare alle aperture non stop tutti i giorni della settimana.

Continuano anche, il fine settimana, le consegne a domicilio con il menù degustazione oppure il menù polenta.

I clienti possono scegliere un menù completo oppure singoli piatti.

Menù degustazione con entreé con affettati misti, flan di zucchine con salsa alle primule, polpettine di baccalà su bagna di cipolle e pomodori freschi; primo a scelta tra tagliatelle all’uovo con sugo agli asparagi e gnocchi alla toma di Martiniana; secondo a scelta tra trota della Valle Po in carpione e stinco al forno; dolce a scelta tra bavarese alle fragole e il tradizionale bunet, Il tutto a 20 euro.

Menù polenta con antipasti misti, polente e contorni (salsiccia al sugo e concia) e dolce a 20 euro.

La consegna avviene gratuitamente nei comuni di Ostana, Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo, Revello, Envie, Castellar, Pagno, Brondello, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Bibiana, Bricherasio, Osasco, Pinerolo (una maggiorazione di 3 euro verrà richiesta per acquisti inferiori a 25 euro)

Per ordini superiori ai 5 menù la consegna è prevista anche in Comuni più lontani di quelli appena citati.

Per ricevere il pranzo è necessario ordinare entro le 11.

Per ricevere la cena l’ordinazione deve essere effettuata entro le 17.

Info ed ordinazioni al numero 328.6925406, anche tramite messaggio whatsapp.