Scuole Aperte Cuneo scrive a Draghi: "Rientro in aula per tutti, la scuola è un servizio essenziale"

Continua senza sosta l’azione del comitato Scuole Aperte Cuneo per far ripartire la didattica in presenza per tutti gli studenti, anche in zona rossa.

Oggi, giovedì 8 aprile, il movimento spontaneo di cui fanno parte genitori, insegnanti e studenti del territorio provinciale, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e a tre ministri per chiedere la didattica in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi superiori.

Nella lettera scrivono: "Abbiamo apprezzato la Sua decisione, presidente Draghi, di riportare in classe i bambini più piccoli, anche in zona rossa. Ma non comprendiamo la ratio per cui non possano rientrare in presenza anche i ragazzi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado. E subito dopo quelli delle superiori.