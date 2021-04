Cuneoginnastica: nei campionati individuali Silver grandi risultati per il settore Ritmica

Si sono svolti, a Candelo, i campionati individuali Silver dei Livelli LC ed LE di ginnastica Ritmica.

La Asd Cuneoginnastica ha presentato in pedana buona parte delle sue atlete.

Per la categoria LC Allieve 2 Miriam Bragoli e Anita Boi, le più giovani del gruppo, si sono ben comportate in pedana. Miriam ottiene il 4 posto a soli 0,15 centesimi dal podio.

Tra le Allieve 3 è Arianna Caliman, new entry in Cuneoginnastica a portare a casa il primo podio di giornata. Una bella gara per lei, che alla prima esperienza individuale ottiene la medaglia di bronzo. Buone prove anche per Alice Falletto, vittima di un errore finale al cerchio, e Veronica Rossi, anche lei da poco in Cuneoginnastica.

Per le Allieve più grandi classe 2009, Noemi Putortì, porta a termine una gara grintosa, con gli esercizi al corpo libero e cerchio, che la piazza in 11 posizione su 40 atlete partecipanti.

Sempre per il livello LC, Arianna Not e Alexandra Mandrile, al primo anno nella categoria Juniores non deludono le aspettative. Ottima prestazione per Arianna che per un pelo si piazza in quarta posizione. La segue in classifica la compagna Alexandra in quinta posizione. Ottimi risultati considerando l’elevato numero (oltre 30) di partecipanti in questa categoria.

Gara sottotono invece per Irene Ciarlo, classe 2007 che ottiene il terzo miglior punteggio con l’esercizio al cerchio, ma a causa di un grave fallo con l’esercizio alla palla scivola in 7 posizione nella classifica generale.

Nella categoria Senior 1 invece è Francesca Bertaina a regalare alla Asd Cuneoginnastica il primo oro di giornata con due ottime prestazioni al cerchio e alle clavette. La segue a pochissima distanza la compagna Carolina Lovera che conquista la medaglia d’argento. Un po’ di rammarico per il settimo posto di Chiara Garello causato da qualche imprecisione di troppo con l’esercizio alle clavette. Noemi Ciarlo conclude la gara per il livello LC conquistando un ottimo argento nella categoria Senior 2.

A seguire è stata la volta delle atlete impegnate nel livello LE (eccellenza).

La più giovane tra le atlete cuneesi è Leni Bonelli classe 2011 che con tre belle esecuzioni conquista il terzo gradino del podio.

Tra le Junior 2, non riesce ad emergere Giorgina Plaku, che esegue una gara non al massimo delle sue capacità causa lo stop forzato di 15 giorni legato alla situazione sanitaria in corso proprio a ridosso della gara.

Gara un po' sottotono, per lo stesso motivo, anche per Anna Fraire che riesce però a strappare una sudatissima medaglia di Bronzo.

Nella categoria Senior 1 l’ormai esperta Beatrice Mandrile la spunta in un testa a testa con una altrettanto meritevole atleta conquistandosi la medaglia d’oro. Buona la prova di Sonja Sartori, classe 2002. Ottime le esecuzioni con palla e clavette purtroppo macchiate da una fune fallosa che abbassa il risultato nella classifica finale posizionandola al settimo posto.

Le Tecniche Marianna Ricca, Emilia Rancurello e Francesca Serale commentano così il risultato di queste due giornate di gara: “ Le nostre atlete si sono comportate molto bene. Non è stato facile preparare tutte queste ginnaste in questo periodo così complicato, che ci ha viste inoltre private della nostra palestra a causa della ristrutturazione. Forti di questi risultati ci rimettiamo subito al lavoro per preparare le competizioni di insieme.”

La seconda prova del campionato Insieme Silver e la prima del Campionato Insieme Gold si svolgeranno rispettivamente il 1 e 15 maggio presso il Palazzetto dello sport di Cuneo.