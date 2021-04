Sci alpino: gigante di Champoluc, il bilancio degli atleti AOC

L’ultimo scampolo della stagione agonistica in Valle d’Aosta propone in questi giorni il Memorial Fosson che inizierà venerdì 9 aprile a Pila e due Giganti FIS sulla pista Del Monte di Champoluc, organizzati dallo Sci Club Val d’Ayas.

Nella gara maschile di mercoledì 7 aprile ha vinto il padovano Matteo Pizzato dello Sci Club Druscié Cortina, con il tempo totale di 2’,17”,53/100, staccando di 1”,29/100 il finanziere genovese sestrierino d’adozione Matteo Franzoso staccato di 1”,29/100. Terzo ad 1”,73/100 il finanziere abruzzese Gianlorenzo Di Paolo.

Il Comitato FISI Alpi Occidentali ha piazzato al settimo posto il poliziotto genovese Marco Abbruzzese e all’ottavo posto assoluto e al primo tra gli Aspiranti Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, ex aequo con l’Aspirante lombardo Andrea Bertoldini dello Sci Club Lecco. Daniel Allemand (Bardonecchia) è giunto quindicesimo, Stefano Cordone (Equipe Limone) ventunesimo, Francesco Magliano (Mondolé Ski Team) ventisettesimo assoluto e quinto degli Aspiranti, Carlo Cordone (Equipe Limone) ventottesimo, Filippo Fusco (Golden Team Ceccarelli) ventinovesimo, Davide De Crignis (Bardonecchia) trentaquattresimo, Nicolò Nosenzo (Equipe Beaulard) trentaseiesimo assoluto e settimo degli Aspiranti. Oltre il quarantesimo posto assoluti gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.

L’Aspirante trentina Beatrice Sola del Falconeri Ski Team ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 2’,19”,05/100, staccando di 91/100 la valdostana Alice Calaba (Gressoney Monte Rosa) e di 2”,65/100 la seconda delle Aspiranti, la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia. Quinta posizione per la valsesiana Alessia Minazzi dello Sci Club Varallo, sesta per la genovese Chiara Teroni del Mondolé Ski Team, dodicesima assoluta e quinta tra le Aspiranti per Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, quattordicesima assoluta e settima tra le Aspiranti per Maria Toja dello Sci Club Lancia, quindicesima assoluta e ottava tra le Aspiranti per Margherita Ragona del Golden Team Ceccarelli, ventiquattresima assoluta e undicesima tra le Aspiranti per Agnese Foglia (Varallo), ventottesima assoluta e quindicesima tra le Aspiranti per Sofia Gallone (Borgata Sestriere), trentacinquesima assoluta e ventunesima tra le Aspiranti per Margherita Majero (Mera), trentasettesima assoluta e ventiduesima tra le Aspiranti per Veronica Antonini (Skiteam Valsesia), quarantaseiesima assoluta e ventottesima tra le Aspiranti per Vittoria Sofia Donda (Mera).